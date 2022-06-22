تجربة عملية لتقديم بلاغ للكسب غير المشروع إلكترونيا من المنزل

القاهرة - سامية سيد - سهلت وزارة العدل إجراءات تقديم شكاوى المواطنين وبلاغاتهم الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع، من خلال تحديد 3 طرق إلكترونية جديدة يمكن من خلالها لأى مواطن تقديم شكواه او بلاغه دون التوجه الى مقر الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع، والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل، تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية.

لتلقي البلاغات والشكاوي الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع عن طريق:

1- واتس اب عبر الهاتف رقم 01551955900

2- البريد الالكترونى https://forms.gle/L1BnkQEckxKBK17i6