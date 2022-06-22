شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُكرم المنتخبات القومية البارالمبية بعد نتائجها الإيجابية في البطولات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صبحي: أنتم مثال للإصرار والعزيمة ونموذج للشباب المصري : ما تقدموه من أداء متميز في البطولات فخراً للشعب المصري : الأسرة المصرية هي صاحبة هذا الإنجازات بما تتحمله من عناء ونقدم لها كل الدعم

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخبات القومية البارالمبية، بعد النتائج المتميزة التي حققتها خلال مشاركاتها في بطولة العالم للسباحة البارالمبية، وبطولة العالم للجودو "مكفوفين"، البطولة الأفريقية للبوتشا، وبطولة الجائزة الكبرى للباراتايكوندو، وبطولة العالم للباراكانوي، وذلك في إطار الدعم والتحفيز للاعبي مصر على مواصلة الإنجازات والتفوق في مختلف البطولات.

حضر مراسم التكريم الدكتور محمد صبحي حسنين رئيس لجنة إعداد البطل البارالمبي، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات للمكفوفين نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، اللواء أيمن شويته رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكياك والكانوي، الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، المحاسب حازم قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو، ، محمد يحيي يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور أحمد جمعة معاون الوزير للتنمية الرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بالوزارة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين ومنهم ذوو القدرات والهمم على الانجازات التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على مؤازرتهم لتحقيق إنجازات جديد في تاريخ الرياضة المصرية بشكل عام وللرياضة البارالمبية بشكل خاص، كما أشار الي أن ما يقدموه من أداء متميز هو فخر للشعب المصري، مجدداً تأكيده على دعم اللجنة البارالمبية ومساندتها في تحقيق خططها ورؤيتها.

أشار "صبحي" إلى أن الأسرة المصرية هي صاحبة الفضل في تلك الإنجازات لما تتحمله من عناء مع أبنائهم، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين من ذوي القدرات والهمم، وتحفيزهم لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في البطولات التي يخوضونها، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع اللجنة البارالمبية، لبحث متطلبات واحتياجات اللاعبين والعمل على توفيرها من أجل تهيئة الأجواء والمناخ المحيط باللاعبين، وحثهم على التركيز التام في المعسكرات التدريبية استعداداً للمشاركة في مختلف البطولات.

من جانبهم، قدم مسئولي اللجنة البارالمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لجميع الأبطال الرياضيين، وحرصه على تكريم الفائزين منهم بمختلف البطولات.

جاء تكريم المنتخب المصري للسباحة البارالمبية بعد مشاركته ببطولة العالم، والتي أقيمت بمدينة ماديرا البرتغال في الفترة من (8-18) يونية، حيث حققت السباحة البارالمبية اية الله أيمن عباس الميدالية البرونزية في بطولة العالم بماديرا في سباق 100 متر صدر فئة طبية SB5، وذلك بعد تحقيق رقم قدره 2:1.86 لتكسر رقمها الشخصي خمسة ثواني وتسجل رقم أفريقي جديد باسم مصر، كما حققت اللاعبة آية الله ايمن عباس المركز السادس عالميا في سباق 400 متر حره في فئة طبية s6 لتكسر رقمها الشخصي وتسجل رقم أفريقي جديد سجل باسم مصر، كما فازت بالمركز السابع في سباق 100 متر حرة وكسرت رقمها السابق وحققت رقم أفريقي جديد أيضا.

وحققت اللاعبة ملك حسن المركز الرابع (100 م صدر)، فيما حقق اللاعب زياد هشام أمين المركز الثامن (100 م صدر)، وفي بطولة العالم للجودو "مكفوفين" والتي استضافتها كازاخستان في الفترة من (25-30) مايو الماضي، حققت اللاعبة مروة أحمد حسين المركز الخامس، وحقق اللاعب صلاح محمد صلاح المركز السابع

بينما حققت اللاعبة هند حازم طه المركز الأول في البطولة الافريقية للبوتشا والتي أقيمت في الفترة من (16-23) مايو الماضي بمدينة جوهانسبرج بجنوب افريقيا، كما حقق اللاعب عبد الرحمن أحمد سعد المركز الأول، بينما حقق اللاعب اسلام عمرو المركز الثالث بالبطولة، وفي بطولة الجائزة الكبرى للباراتايكوندو والتي استضافتها بلغاريا خلال الفترة من (4-7) يونية، حققت اللاعبة سلمي علي عبد المنعم المركز الثالث، بينما حقق اللاعب أحمد محمد نجيب المركز الثامن بطولة العالم للباراكانوي والتي لأقسمت ببولندا في الفترة من (5-30) مايو الماضي.



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(10)



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(11)



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(12)



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(13)



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(14)



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(15)



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(16)



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(17)



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(1)



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(2)



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(3)



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(4)



وزير-الرياضة-يُكرم-المنتخبات-القومية-البارالمبية--(5)