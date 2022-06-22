شكرا لقرائتكم خبر عن توصية من الأعلى للجامعات بتخصيص فصل لتعليم الكبار 50% من درجاته لمحو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور ممدوح محمود مهدى، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عضو اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومى لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات، فى الاجتماع رقم 23 الذى عقد فى جامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الذى أشاد بتجربة جامعة حلوان وطلابها وتجارب باقى الجامعات المصرية وطلابها المشاركين فى المشروع القومى لمحو الأمية، وترأس الاجتماع الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق ورئيس اللجنة.

ناقش الاجتماع عدة موضوعات منها تقرير إنجازات الجامعات خلال دورة أبريل 2022، معايير ترتيب الجامعات وفق معايير اللجنة التى وضعتها على أن تحدد بعدد السكان والأميين بالمحافظة وأعداد الطلاب المشاركين فى المشروع بكل جامعة، بعد الإعلان عن دورة يوليو 2022، وأهمية الاستفادة من كليات التمريض بالجامعات لما تمتلكها من قدرات وخبرات في المشاركة بالمشروع.

كما توصل الاجتماع للعديد من التوصيات وهى:

1 تخصيص مقرر قضايا مجتمعية على أن يتضمن منه فصل لتعليم الكبار، ويخصص منه 50 % من الدرجات للنجاح في هذا المقرر لمحو الأمية.

2. الاشار ة الى تخصيص رابط خاص بمحو الأمية بعد إطلاق معالي وزير التعليم العالي للمنصة الإلكترونية ( إجادة) حيث سيتم بث الفيديوهات التعليمية للنماذج المتميزة من الطلاب المشاركين في المشروع ووضع كل ما يتعلق بمشروع محو الأمية من خلالها.

3. توجيه مشروعات أقسام تكنولوجيا التعليم والإعلام التربوي بكليات التربية والكليات المعنية علي إنتاج وسائط تعليمية تتعلق بمحو الأمية وتعميمها ونشرها على المنصات والمواقع الالكترونية للجامعات.

4. التأكيد على التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم لأنشطة محو الأمية خلال الفترة المسائية بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة. العامة لتعليم الكبار، الدكتورة جيهان يسري .. نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة أمل سويدان رئيس قطاع الدراسات التربوية، الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبدالحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، _د/ شريف علي...نائب رئيس جامعة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د أحمد عبد الرشيد حسين .. المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، الدكتور خالد عرفان.. عميد كلية التربية جامعة الأزهر بمحافظة القاهرة، الدكتور عاشور عمري... أستاذ أصول التربية المساعد جامعة عين شمس، الدكتور محمد الفقي وكيل كلية التربية ومدير وحدة تعليم الكبار جامعة الزقازيق، الدكتور حمدي البيطار وكيل كلية التربية جامعة أسيوط مدير مركز ورصد المشكلات المجتمعية، الدكتور هاني عبدالمقصود منسق مشروع محو الأمية جامعة المنيا، الدكتور أحمد علام كلية علوم الإعاقة جامعة بني سويف، أحمد عبد العزيز مدير عام المكتب الفني بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة رضوى بدر المجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة إيمان عبدالرحيم...مدير وحدة التطوير التكنولوجي بالهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتورة فاطمة عياد مدير وحدة دعم المشروع القومي للجامعات بالهيئة العامة لتعليم الكبار- المنسق العام.

وفي نهاية الاجتماع استمعت اللجنة الى العروض المقدمة من النماذج المتميزة من طلاب الجامعات والذين نجحوا في تحرير اكبر عدد من المواطنين من الامية حيث تمثلت تلك العروض من خلال ثلاثة جامعات هي (حلوان، أسيوط، سوهاج ).

قدمت الطالبة رحاب عبدالصمد محمد من طلاب جامعة حلوان عرضا تقديميا عن مساعدة المحيطين بها في قريتها بمحو أميتهم واستعانت بوالدتها في تعليمهم وقامت بفتح عدة فصول حيث تمكنت في تحرير أمية عدد ( 27 ) مواطن، كذلك قدمت عرضا تقديميا الطالبة إسراء محمد أحمد من طلاب جامعة حلوان والتي عاونها والدها وأخاها في عملية الحصر والتعليم واستطاعت بالإرادة تحرير عدد( 20) مواطن من الأمية وقد قدمت اللجنة الموقرة التحية والشكر التقدير لإدارة جامعة حلوان العريقة بقيادة الدكتور رئيس الجامعة على هذه النماذج المشرفة والمتميزة في المشروع القومي لمحو الأمية.