شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح أسماكا طازجة ومجمدة بتخفيضات 20%.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة.

ورصد تلفزيون الخليج 365 من دخل أحد منافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ضخ كميات كبيرة من الأسماك بجانب أيضا مد المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى بمنتجات الأسماك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وتوفر الشركة منتجات الأسماك من العديد من الجهات منها مزارع بركة غليون وأسماك بحيرة ناصر وكذلك الأسماك المستوردة ذات جودة عالية، حيث يتم طرح سمك بلطى طازج كبير بسعر يتراوح من 42 إلى 50 جنيها، كذلك طرح كميات كبيرة من أسماك البورى وماكريل والرنجة والفسيخ والجمبرى.