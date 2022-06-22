شكرا لقرائتكم خبر عن دار الهلال تنعى الكاتب الصحفى أحمد النجمى مدير تحرير مجلة المصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، صباح اليوم، الأربعاء، الكاتب الصحفى أحمد النجمى مدير تحرير مجلة المصور عن عمر يناهز 47 عاما.

ونعت مؤسسة دار الهلال، الكاتب الصحفي أحمد النجمى، مدير تحرير مجلة المصور، والذى وافته المنية صباح اليوم، بعد مسيرة كبيرة من التميز الصحفي.

وتقدم رئيس مجلس إدارة المهندس أحمد عمر ورؤساء تحرير إصدارات المؤسسة وجميع العاملين بالمؤسسة، بخالص التعازى لأسرة الراحل، سائلين الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.