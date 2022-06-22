شكرا لقرائتكم خبر عن عميد قصر العيني: افتتاح ملحق جديد لمستشفى أبو الريش لجميع التخصصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، عن فصل مستشفى الاستقبال والطوارئ، والتي تم تجديدها العامين الماضيين، وكما تم تزويد سعة المستشفى من 700 إلى 7000 متر، وقمنا بزيادة عدد الأسرة من 11 إلى 114 سريرا، مضيفة، نحن نسابق أنفسنا، موضحة أن الهدف هو عدم انتظار المريض لفترة طويلة داخل الطوارئ، لأن عامل الوقت مهم جدا.

وأشارت الى أنه يتم اعادة تشكيل الادارة الخاصة بها لتقديم الخدمة على أفضل واعلى مستوى، مضيفة، افتتحنا وحدة جديدة في المستشفى الباطنة، و تشخيصاتها، ونطور وحدة الايكمو بالدور السابع، وتجديد وحدة الحالات الحرجة، ويتم تجديد مستشفى أبو الريش الياباني ب 7 أدوار، تشمل كل تخصصات الأطفال، ويتم تخليص جميع الأجهزة في الجمارك، وتشمل كل التخصصات الفرعية لطب الأطفال الباطنة والقلب والامراض المناعية، لحل مشكلة التكدس الموجود حاليا بالمستشفى، موضحة ان هذا التكدس ناتج عن التردد اليومي للمرضى من الأطفال في العيادات الخارجية، وسوف تقدم الخدمة على أعلى مستوى، مؤكدة ان هذه الأقسام الجديدة سيتم افتتاحها بداية شهر يوليو المقبل.



خلال تكريم عميدة الكلية

وأكدت، إن هناك تجديدات في المستشفى نفسها بقسم القلب، والجراحة العامة، وقسم الأطفال العام، وسيتم تجديد مستشفى المنيرة للأطفال، وأيضا مستشفى ثابت ثابت، والدولة دعمتها بــ 800 مليون جنيه، وتم بناؤها منذ عام 1982 وتم تجديدها على الطراز الفرعونى وأخذت شكل المنطقة الموجودة فيها بالهرم، لأن المنطقة الموجودة فيها ستكون منطقة سياحية.

من جانبه قال الدكتور عمرو المليجي أستاذ ورئيس اقسام الباطنة بطب قصر العينى نائب رئيس المؤتمر، إن المؤتمر رقم 22 يقدم أحدث الأبحاث يعقد تحت عنوان الابتكارات الحديثة في المجال الطبي ما بين الحقيقة والزيف، كما تم تكريم الدكتورة هالة صلاح عميد طب قصر العينى.

شارك بالمؤتمر الدكتورة همت الحداد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وبمشاركة كبار أساتذة الباطنة والسكر وأمراض الحساسية ومن بينهم الدكتور إبراهيم الإبراشى أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العيني، والدكتور هشام طراف أستاذ الباطنة الحساسية بطب قصر العيني.