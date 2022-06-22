شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يتفقد آخر تطورات إنشاء مجمع للنيابات فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة اليوم الأربعاء، للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بديوان المحافظة.

وحضر اللقاء اللواء أحمد موسى الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار العاقل غريب مدير مكتب فنى الإسكندرية والمستشار محمد إبراهيم مدير مكتب فنى الهيئة وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال اللقاء أشاد رئيس هيئة النيابة الإدارية بالدور الكبير الذى يقدمه المحافظ وقيادات المحافظة لسرعة الانتهاء من إنشاء مجمع النيابات الإدارية بالمحافظة.

وفى نهاية الزيارة أهدى محافظ الإسكندرية درع المحافظة لرئيس الهيئة.