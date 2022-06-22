شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتعاون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توعية أبنائها بما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف الدور التوعوى لكافة الوزارات وإبراز ما يتم بذله من مجهودات ملموسة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بمختلف محافظات الجمهورية .

نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المختصين من وزارتى الزراعة والتعاون الدولى ، حيث إستعرض الدكتور محـمد على فهيم رئيس مركز المعلومات بوزارة الزراعة عدد من الموضوعات لجهود الدولة المصرية وخططها المستقبلية لتنمية قطاع الزراعة و استصلاح الأراضى بالدولة.

كما ألقت راندا حمزة مساعد وزير التعاون الدولى كلمة إستعرضت خلالها الدور الذى تقوم به الوزارة بمختلف قطاعات الدولة, كما وجهت الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدور الفعال الذى تقوم به لتوعية أبنائها بما تقوم به الوزارات فى شتى المجالات.

وأدار مسئولوا الوزارتين حلقة حوار مع رجال القوات المسلحة للرد على أسئلتهم وإستفساراتهم والتى أبرزت الفهم والوعى والإدراك الصحيح لمقاتلى القوات المسلحة بما يدور حولهم من تحديات، وقدرتهم على العبور بمصر إلى مستقبل أفضل.

يأتى ذلك انطلاقاً من المسئولية الوطنية لتوفير مناخ تثقيفى وتوعوى يهدف لإطلاع الشعب المصرى على استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة.