شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لكهرباء جنوب القاهرة لفصل التيار الكهربائى عن الممتنعين عن سداد الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس مدحت فودة، ظهر اليوم حملات مكثفة بمختلف الإدارات التابعة للشركة لفصل التيار الكهربائي عن الممتنعين عن سداد فواتير الاستهلاك الشهرية والتى تسببت فى تراكم المديونيات لديهم، وذلك فى إطار خطة الشركة لرفع نسب التحصيل وتقليل نسب الفقد بالشبكة.

حيث شهدت عدد من الأحياء التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء حملات على المشتركين الذين عليهم مديونيات كبيرة ولم يقوموا بسدادها وفى مقدمة هذه الأحياء مناطق الدقى والعجوزة والمهندسين وإمبابة وأرض اللواء والهرم وفيصل، وتم فصل التيار الكهربائى عن بعض المشتركين الذين تجاوزت المديونية عليهم 5 أشهر.

وحرصت لجان التفتيش التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على توجيه الانذار للمشتركين بسرعة التوجه لإدارة الكهرباء التابع لها لعمل تسوية وسداد المديونيات كاملة أو عمل طلب تقسيط وجدولة المديونية بدون فوائد على 24 شهرا للقطاع المنزلى.