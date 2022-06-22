شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزى الشعب الأفغانى فى ضحايا زلزال ولايتيّ بكتيكا وخوست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص تعازيه وصادق مواساته للشعب الأفغاني، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ولايتيّ بكتيكا وخوست، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب ذويهم وأقاربهم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على أفغانستان بالأمن والأمان، وأن يجنب الشعب الأفغاني كل مكروه وسوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وضرب زلزال أفغانستان بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 46 كيلومترا جنوب غرب مدينة "خوست" الواقعة بالقرب من حدود أفغانستان مع باكستان، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضافت القناة أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال خلال الساعات القليلة القادمة.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب شرقي أفغانستان.

وقالت الهيئة - حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية - إن مركز الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا وعمق 51 كيلومترا جنوب غربي مدينة خوست، التي يقطنها أكثر من 96 ألف شخص.