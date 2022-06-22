شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية: أطلقنا مشروعا لعلاج الاعتلال الشبكى فى الأطفال المبتسرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية أن الهيئة بدأت من خلال معهد الرمد مشروع تقصى وعلاج الاعتلال الشبكى فى الأطفال المبتسرين، وتابع خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد الآن على هامش فعاليات المؤتمر السنوى لمعهد الرمد حققنا إنجازاً طبياً وإنسانياً فريداً تمثل فى إنقاذ عيون أكثر من 300 طفل خلال العام الماضى.

وقال المؤتمر يحقق الأهداف التى تسعى الهيئة دائما فى الاستفادة القصوى من كوادرها المتميزة والمتفردة بوحداتها المتخصصة المنتشرة بالجمهورية، والعمل على نقل خبراتهم العلمية للكوادر الشابه الذين يمثلون خيرة الأطباء الواعدين بالهيئة ووحداتها.

وأضاف : تحرص الهيئة على مواصلة عملية التحديث والتطوير بالمعهد وامداده بأحدث الأجهزة على مستوى العالم فى هذا المجال، حيث تم تزويد المعهد مؤخرا بأحدث كاميرا بالعالم لتصوير حالات الاعتلال الشبكى بالأطفال المبتسرين، ويعد الجهاز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

وتابع: تلك الخطوة تأتى استكمالاً لما بدأته الهيئة منذ أكثر من عام في مكافحة الإعاقة البصرية للأطفال، حيث بدأت الهيئة مشروع تقصي وعلاج الاعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين، وحققت إنجازاً طبياً وإنسانياً فريداً تمثل فى إنقاذ عيون أكثر من 300 طفل خلال العام الماضي.

وأضاف الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية للشئون الفنية أن المؤتمر يشمل مناقشات عن أحدث طرق تشخيص وعلاج جميع تخصصات طب وجراحة العيون مثل القرنية وتصحيح الإبصار، المياه الزرقاء الجلوكوما، المياه البيضاء ، شبكية العين ، طب وجراحة عيون الاطفال ، كما يعقد المؤتمر جلسات أبحاث علمية خاصة بأطباء العيون الشباب من أجل صقل خبراتهم ومهاراتهم فى هذا المجال، وكذلك التعاون المثمر بين المعهد والخبراء المتميزين في هذا المجال من مختلف دول العالم للاستفاده من خبراتهم.

وأفادت الدكتورة حنان الغنيمي عميد المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية أن المؤتمر يأتى تحت رعاية كل من وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.