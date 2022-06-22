شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير العالمى لتعليم الكبار يشيد بجهود جمعية المرأة والمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق التقرير العالمي الخامس لتعليم الكبار وتعليمهم و الصادر عن معهد للتعلم مدى الحياة التابع لمنظمة اليونسكو في إطار فعاليات المؤتمر الدولى السابع لتعليم الكبار والذي عقد في مراكش بالمغرب من 15 حتى 17 يونيو2022.

وقالت سهام نجم رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والمجتمع ومؤسس مبادرة تمكين و جوائز التمكين الاجتماعي و الاقتصادي للمرأة و المتحررات من الأمية:" نفخر أن نكون جمعية مصرية ذات برامج متطورة و فاعلة بمجال تعليم الكبار و التعلم مدي الحياة علي المستوي الاقليمي والدولي وذلك بعد جهود كبيرة وعلى مدى 28 عاما من العمل والتطوير بمجال تعليم الكبار على كافه المستويات الوطنية والإقليمية والدولية يسجل ويوثق التقرير العالمي الخامس لتعليم الكبار بأن برامج جمعية المرأة والمجتمع من أفضل الممارسات الإقليمية والدولية بمجال التربية بالمواطنة ببرامج تعليم الكبار.

تفخر الجمعية بمسيرة العمل على تمكين الإنسان اولا حتى يصبح قادر على تطوير ودعم المجتمع من خلال مبادرة (تمكين) للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والمتحررات من الأمية منذ إطلاقها عام 2015 وتستمر حتى 2030 والتي تعمل بالشراكة الفاعلة مع كافه أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي و القطاع الخاص والمراكز العلمية وألاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وشباب الإعلاميين و المبدعين و الشخصيات العامة من فنانين وإعلاميين وكتاب وخبراء في كافه المجالات التي تحقق التنمية المستدامة ونماذج ملهمه ورائدة من المتحررات من الأمية.