شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير ردا على مبروك عطية: لا تشجع الشباب على الإجرام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر على تصريحات الدكتور مبروك عطية بشأن فتاة المنصورة نيرة أشرف، قائلة: "كنت أود أن يكون رأيك فيه النصح والإرشاد وليس التهوين من هذه الجريمة العظمى وأن تعلم جيداً أن المسئول عن ملبسها هى البنت وليس هذا الذى اندفع لقتلها".

وأضافت: "أرجوك يا سيدي الفاضل مع احترامي لأدائك لا تشجع هؤلاء الشباب المتطرفين على مثل هذا العمل الإجرامى، فقد خرج من مجال الدعوة إلى الإجرام والمجرمين متابعة لمصلحة من هذا".

وقالت: "أتمنى أن تعاود التعليق بما يليق بالدعوة وضوابط الدعوة".

وحول ما إذا كان اللفظ خان الدكتور مبروك عطية في تعليقه قالت "أنا مش هبرر ليه دلوقتى إنما أنا قلت ما أراه فى هذا الأمر لأن هناك شباب يأخذون آراء العلماء بشكل فيه تسليم، متابعة: أرجو منك أن تعقب بما يليق بالدعوة وضوابط الدين.

وكان قد أصدر المجلس القومي للمرأة، بيانا قال فيه إنه طالع بغضب عارم واستنكار شديد، ما تداوله الدكتور مبروك عطيه أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذى قال فيه، عقب مقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف: "عاوزة تحافظي على نفسك إلبسى قفة وإنتى خارجة".

من جانبها عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لموت الطالبة نيره اشرف متسائلة : بأى ذنب قتلت هذه الفتاة؟ داعية الله أن يتغمدها برحمته متقدمة بخالص التعازى لاسرتها وذويها.

كما عبرت عن استنكارها وصدمتها الشديدة إزاء الفيديو الذي تم نشره من قبل الدكتور مبروك عطية، مؤكدة أن مثل هذه الكلمات لا تصدر من رجل دين، مشيرة إلى ان ما قيل هو تحقير للمرأة وتحريض على العنف والقتل ضدها، وهى جريمة يعاقب عليها القانون، مشددة على أنه لا تهاون فيما تم نشره، وأن المجلس القومي للمرأة سيتقدم ببلاغ للنائب العام اليوم لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.