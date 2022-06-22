شكرا لقرائتكم خبر عن أول ارتفاع فى فصل الصيف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد هذه الأيام استقرارا فى الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام مع ارتفاع طفيف فى نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع بداية من الجمعة المقبل ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة بمعدل درجتين لـ3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حيث إنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

وناشدت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل، ومتابعة النشرة الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية يوميا.

وقالت إن ارتفاع درجات الحرارة المرتقب الجمعة يعتبر أول ارتفاع فى درجات الحرارة يشهدها فصل الصيف الذى بدأ الثلاثاء 21 يونيو.