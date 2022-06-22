الارشيف / أخبار مصر

ملخص المنطق للثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان ونماذج الأسئلة والإجابة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص المنطق للثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان ونماذج الأسئلة والإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على ”الخليج 365” بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

وحرصًا من جريدة وموقع ”الخليج 365” على الدور الاجتماعي الذى تقدمه لطلاب الثانوية العامة كل عام، نقدم لكم مراجعات نهائية فى كافة المواد الدراسية بالفيديو وعبر صفحات الجريدة الورقية بالتعاون مع نخبة من أفضل الأساتذة فى كل المواد، واليوم إليكم مراجعة مادة الفلسفة فرع المنطق.

وتشمل المراجعات التى سيتم بثها على موقع ”الخليج 365” وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة فى الامتحانات والإجابات النموذجية.

المنطق-1

 

المنطق-2

 

المنطق-3

 

المنطق-4

 

المنطق-5

 

المنطق-6

 

المنطق-7

 

المنطق-8

 

المنطق-9

 

المراجعة النهائية في مادة المنطق
المراجعة النهائية في مادة المنطق
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا