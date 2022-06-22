شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وأجواء حارة نهارا.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
- الأربعاء 22 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة
- الخميس 23 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد
- الجمعة 24 يونيو :
نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد
- السبت 25 يونيو :
نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية
- الأحد 26 يونيو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد
- الاثنين 27 يونيو:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد