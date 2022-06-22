شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 11 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.