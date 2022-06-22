شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تكشف حقيقة تداول بيان للتحذير من عصابات تسرق المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بزعم صدور بيان منسوب لوزارة الداخلية يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن ما تم تداوله فى هذا الشأن "قديم"، وسبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية، وقيام الجهات المعنية بتلك الدول بنفى تلك الادعاءات، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.