شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تواصل تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مركز إصلاح وتأهيل "دمنهور الجديد" وفداً من المجلس القومي لحقوق الإنسان لمشاهدة مرافقه ومنشآته والرعاية المقدمة للنزلاء وسُبل تأهيلهم، حيث تفقدوا مبنى الزيارة الخارجية والتقوا بعدد من ذوي النزلاء.

كما تفقدوا المركز الطبي والذي يعد صرحاً طبياً متطوراً بتجهيزاته المتطورة التي توفر للنزلاء رعاية طبية متكاملة فى كافة التخصصات، وحرص ممثلي الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والتثقيفية والسلوكية والتأهيلية، حيث تطبق برامج اجتماعية وثقافية متطورة لتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم يشرف عليها خبراء ومختصون من خلال ندوات دينية وثقافية، وفصول محو أمية وتنمية مهارات النزلاء الفنية والتعليمية.

وعلى مستوى التأهيل المهني شاهد الزائرون وتابعوا أساليب تأهيل النزلاء مهنياً، عن طريق إكسابهم حرف متنوعة وإتقانهم إياها سواء صناعية أو زراعية أو يدوية، كما شاهدوا منتجات المشغولات اليدوية ذات الجودة.

تأتى تلك الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تُعد نقلةً إنسانية ونوعية فريدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية في هذا المجال.

وذلك استمراراً لتنظيم الزيارات لمختلف الوفود لمراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة والتي تُعد إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر، بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ليخرج النزيل بعدها صالحاً مؤهلاً لبداية حياة جديدة.