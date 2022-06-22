شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بقيمة 27 مليار و561 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل تطوير مشروعات تطوير البنية التحتية الصحية، مؤكدة أنه تم تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بقيمة 27 مليار و561 مليون جنيه، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات طبية تتسق مع معايير الجودة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم إنشاء 51 مستشفى و310 وحدة ومركز" بتكلفة 22 مليار 133 مليون جنيه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم تطوير مرفق الإسعاف من خلال 84 مشروع بتكلفة 4 مليار و159 مليون جنيه، فيما بلغت تكلفة المشاريع الخاصة بمبادرات الصحة العامة 5.99 مليار جنيه.