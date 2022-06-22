شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: منظمات المجتمع المدنى تضطلع بدور محورى فى دفع العملية التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقًا من الحرص الدائم لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على إمداد المجتمع الفكري برؤى تحليلية شاملة لمختلف القضايا والموضوعات وثيقة الصلة بالتنمية المستدامة، وطرحها للنقاش المجتمعي، وفى هذا الإطار، أصدر المركز العدد الثالث من مجلة "آفاق اجتماعية"، والتي تُعد سلسلة دورية يشارك في إعدادها نخبة من كبار المفكرين والخبراء من داخل مصر وخارجها، وتهدف إلى تسليط الضوء على عدد من القضايا ذات الصبغة الاجتماعية التي تحظى بأولوية سياسية وأهمية اجتماعية.

وأوضح المركز، أنه في ضوء الإدراك المتزايد لأهمية منظمات المجتمع المدني المصري وإحداث نقلة نوعية متكاملة في مجال عملها ونشاط المؤسسات الأهلية وإشراكها – جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة - في المشروعات التنموية المختلفة، خُصِّص العدد الجديد من هذه الدورية لمناقشة " 2022 .. عام المجتمع المدني"، كما ناقشت الدورية كذلك مجموعة متنوعة من الرؤى الاجتماعية، والتي يأمل المركز إثراء النقاش الفكري بشأنها.

وأكد المركز، أن منظمات المجتمع المدني تضطلع بدور محوري في دفع العملية التنموية؛ وذلك باعتبارها شريكًا في تنفيذ الأهداف التنموية، وفي هذا السياق، جاء الإعان عن عام 2022 باعتباره "عام المجتمع المدني"، والذي يُعد بمثابة خطوة على طريق إعادة بلورة العلاقة الارتباطية بين الدولة والمجتمع المدني، من أجل خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، وإنجاز الأهداف الطموحة لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 .

وتطرق ملف العدد لمناقشة وتحليل العديد من الموضوعات ذات الصلة بالمجتمع المدني المصري شارك في طرحها عدد من الكتاب والمفكرين، والتي بدأت بنظرة على المجتمع المدني في مصر، ثم دوره في عملية التنمية المستدامة والتنشئة الاجتماعية والسياسية، تلاها دوره كذلك في إحياء منظومة القيم، ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم اللاجئين: حالة مصر، وكذلك موضوع بعنوان "نحو خريطة طريق لمجتمع مدني فاعل في الجمهورية الجديدة".

كما ناقش العدد موضوع "العمل الأهلي والإطار المؤسسي.. مؤشرات القياس والتقييم"، وكذلك موضوع بعنوان "من أجل تعظيم الدور التنموي للمجتمع المدني وزيادة فاعليته.. إشكاليات لابد من التعاطي الخلاق معها"، وأخيراً موضوعي تحت عنوان " تقييم أداء منظمات المجتمع المدني: الآثار المستقبلية للأداء الحالي"، وموضوع " المجتمع المدني والمجال العام: حدود التقارب والتماهي".

بالإضافة إلى ذلك، ناقش العدد الثالث من المجلة موضوعات اجتماعية مهمة، من بينها: "العولمة... بين استنساخ الهوية وصراع المصالح"، و"رؤية مصر للتنمية العمرانية المتكاملة"، و"الجيل Z ومستقبل الفجوة بين الأجيال"، و"النخبة والحوار الوطني"، و"ظاهرة الاغتراب ومستقبل الشباب"، و"الحرب الأوكرانية وخطاب الكراهية".

وفي النهاية، قدم هذا العدد من المجلة عروضاً لعدد من المؤلفات والكتب الهامة، مثل كتاب " تداعيات جائحة كورونا على المجتمع المدني العالمي"، وكتاب " تنظيمات المجتمع المدني في الكويت: إنجازات.. تحديات.. وآفاق"، وكذلك كتاب " أجندات الفقر والبيئة"، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية"، وكتاب " الرفاهية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، واختتم العدد بتقديم عرض تحليلي للمجتمع المدني العالمي والأزمات العالمية تحت عنوان " المجتمع المدني العالمي والأزمات العالمية".

تجدر الإشارة إلى أن تلك الرؤى والتحليلات شارك في طرحها كوكبة متميزة من كبار الخبراء والباحثين والمفكرين من داخل مصر وخارجها؛ حيث حظيت المجلة بمقالات وموضوعات لكلٍّ من: الشاعر والمفكر فاروق جويدة، والدكتور وحيد عبد المجيد، والمهندسة راندة المنشاوي، والدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتورحسين محمد أباظة، والدكتور محمد صفي الدين خربوش، والدكتور هيثم الحاج على، والدكتور محمد المهدي، والدكتورة إقبال السمالوطي.