شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يفتتح المؤتمر العلمى الأول لقسم الجراحة بكلية الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور خالد جودت رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب، فعاليات المؤتمر العلمي الأول لقسم الجراحة.

وخلال كلمته الافتتاحية أشاد محمود المتيني مبادرة إقامة مؤتمر علمي لقسم الجراحة ، مؤكدا أنها خطوة هامة على طريق البحث العلمي والنشر الدولي خاصة وأن قسم الجراحة من الأقسام الهامة التي لها باع وإنتاج علمي وبحثي زاخر من الضروري عرضه ومناقشته في مؤتمرات علمية تضم خبراء ومتخصصين من مختلف الجامعات محليًا ودوليًا.

و دعا شباب وصغار الأطباء وطلاب كليات الطب للمشاركة الفعالة والحرص على حضور مثل هذه المؤتمرات منذ المرحلة الجامعية الأولى، لافتاً أن حضور الطلاب لمثل هذه المؤتمرات في وقت مبكر يخلق لديهم ثقافة هامة في الحصول على المعلومة بمختلف الطرق فضلا عن إتاحة الفرصة لاستقاء الخبرات و الاستفادة منها .

وطالب بضرورة أن يكون عقد المؤتمرات والنقاشات العلمية والبحثية نهج للعمل داخل أقسام كليات الطب والمستشفيات وخاصة أنها تضم مشاركة جمعيات علمية ونوعية هامة مثل جمعية الجراحين المصرية و جمعية المناظير وغيرها.

وعبر د. أشرف عمر عن تقديره لقسم الجراحة لتدشين هذا المؤتمر العلمي الهام ، مؤكدا أن صغار الأطباء سيستفيدون بشكل واسع من كافة الخبرات و الأبحاث التي يطرحها المؤتمر على مدار حلقاته النقاشية المتنوعة.

وأشار د. خالد جودت إلى أن المؤتمر يستمر على مدار يومين ويناقش أكثر من 60 بحثاً بمشاركة أساتذة الجراحة من كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية من بينها المنصورة، الإسكندرية، بنها، الزقازيق، وغيرها فضلا عن الجمعيات العلمية والنوعية.

أعقب الجلسة الافتتاحية بدء المحاضرات العلمية والتي كان من بينها محاضرة للأستاذ الدكتور علاء إسماعيل بعنوان "العلاقة بين الطبيب والمريض"، أعقبها محاضرة للأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت أستاذ الجراحة و رئيس جامعة عين شمس سابقاً والتي جاءت بعنوان " التعليم بين الماضي والحاضر".