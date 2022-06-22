شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة .. اعرف درجة كل امتحان فى المواد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الأحد المقبل امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية، وتشمل" اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع" لطلاب الشعبة الأدبية، والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضيات و اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية للشعبة العلمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة فى المواد المضافة للمجموع كما هى دون تغيير، حيث أن مجموع الثانوية العامة هو 410 درجة، موزعة بواقع 80 درجة فى مادة اللغة العربية و60 في الفيزياء و60 فى الكيمياء و60 في الأحياء و60 درجة في الجيولوجيا والعلوم البيئية و60 درجة في التاريخ و 60 درجة في الجغرافيا، وفي اللغة الأجنبية الثانية مخصص لها 40 درجة و60 درجة في الرياضيات التطبيقية و60 فى الفلسفة والمنطق و60 في علم النفس والاجتماع و50 درجة في اللغة الأجنبية الأولى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.