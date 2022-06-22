شكرا لقرائتكم خبر عن تربية نوعية عين شمس تطلق فعاليات "يوما من الإبداع" لعرض مشروعات تخرج طلاب إعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، فعاليات " يوما من الإبداع" وذلك فى إطار مشروعات التخرج لطلاب الفرقه الرابعة من القسم بشعبتيه (الصحافة والإذاعة والتليفزيون - والفنون المسرحية) .

تأتى الفعاليات تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة، د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. أسامة السيد عميد الكلية، وإشراف د. أحمد نبيل احمد رئيس القسم وذلك بمسرح طلعت حرب بالكلية والذى قد تم افتتاحه مؤخرا .

وأوضح الدكتور أحمد نبيل رئيس قسم الإعلام التربوي، أن مشروعات التخرج هذا العام تضمن عرضاً متنوعاً لأعمال الطلاب في مجالات الصحافة الورقية والأفلام التسجيلية وأفلام الرسوم المتحركة وفنون الدوبلاچ والحملات الإعلانية ووسائل التواصل الاجتماعي والتصوير الفوتوغرافي ومسرح خيال الظل ومسرح العرائس.

وأضاف أن هذه المشروعات تعد أولى الخطوات للحياة العملية والمهنية ، لذلك يحرص قسم الإعلام التربوي على الاحتفاء بطلابه ودعمهم فكرياً وتعليمياً وتوجيهياً من خلال عرضاً لفنون الإنتاج الإعلامي الصحفي والمرئي والمسرحي.