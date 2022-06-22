شكرا لقرائتكم خبر عن نظر استئناف ابنة رشوان توفيق على حكم رفض بطلان بيع فيلا بأكتوبر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر الدائرة العاشرة مدنى استئناف عالى جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، استئناف آية رشوان توفيق على الحكم الصادر برفض الدعوى التى طالبت فيها بإلغاء عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وقال الدكتور مجدى مهران، محامى الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف "مهران" أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم "تلك حدود الله فلا تقربوها".