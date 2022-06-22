شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نظافة القاهرة: ارموا القمامة بميعاد ولو عندكم شكوى اتصلوا بالأرقام دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، سكان العاصمة بتحديد مواعيد بإلقاء المخلفات سواء فى الشارع أو الصناديق صباحا أو مساء، لتمكين العمال من رفعها مرة واحدة، أو انتظار عامل الجمع السكنى لاستلامها، ما يسهل على الهيئة وينعكس على شكل الشارع.

وأوضح الشرشابى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك عددا من طرق للتواصل مع المواطنين وتلقى شكواهم، أهمها الخط الساخن، لافتا أنه لا يحق لعامل الجمع السكنى الحصول على أى مقابل مادى من الساكن أو راتب شهرى.

ويمكن تقديم الشكوى على الخط الساخن رقم 15264، مشيرا إلى أن هناك موازنة من الدولة تصرف لشركات النظافة، مناشدا سكان القاهرة بضرورة الإبلاغ عن تحصيل أى مبالغ نقدية من المتعهدين، وهذه الأرقام للشكاوى، وهى 15264، و29223410، و26843759.

وأضاف الشرشابى أن الهيئة تسعى لتعميم الجمع السكنى بنسبة 100% ما ينعكس على ظاهرة الفرز فى الشوارع، أو إلقاء المخلفات بالشوارع، لافتا إلى أن هناك شركات تعمل على تدوير مخلفات الهدم وتحويلها لبلدورات وإنتر لوك.