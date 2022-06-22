شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: توفير وجبتين يوميا بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة ببدء موسم الحج للعام الحالى 1443هـ -2022م، يوم الجمعة المقبل، حيث يغادر 225 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة إلى المدينة المنورة، ثم يتوالى سفر باقى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى 2 يوليو المقبل، وسيتم توفير وجبتى "إفطار وغذاء" يومياً بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة.

ووجهت الوزارة أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أى عقبات لكى يؤدى حجاج الجمعيات الأهلية المناسك فى سهولة ويسر، مشيرة إلى أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.

كما تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء فى مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة "4 نجوم" فى شارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن الحرم حوالى 700 متر، أما بالنسبة للمدينة المنورة فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، وكلها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوى بمسافة لا تزيد على 300 متر.