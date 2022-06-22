شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق 2022.. بدء التجهيز لاختبارات القدرات بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا، المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه تم الإبقاء على مقر مكتب التنسيق بعين شمس لتنسيق طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أن تنسيق طلاب الدبلومات الفنية سيكون بمقر مكتب التنسيق بجامعة القاهرة.

وأضاف السيد عطا، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا تغيير فى قواعد القبول بتنسيق 2022، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة سيتم البدء فى التجهيز والتحضير لاختبارات القدرات بالنسبة الكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، موضحا أن اجتياز هذه الاختبارات لا يعنى الالتحاق بالكلية لأن القيد بالكليات يخضع لقواعد القبول وتنسيق الكلية وفقا للمجموع الحاصل عليه الطالب.

ولفت المشرف على أعمال مكتب التنسيق إلى أن قطاع التعليم بالوزارة يواصل العمل على مداهمة كل الكيانات الوهمية بالمحافظات، وذلك حفاظا على الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات التى تزعم منح شهادات معتمدة، محذرا الطلاب من الانضمام بشكل مباشر لا مؤسسة تعليمية غير مدرجة بقوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة والمنشورة على موقع وزارة التعليم العالى.