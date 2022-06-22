شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال أول أسبوع فى الصيف بكافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والصغرى المتوقعة حتى الأحد كما يلى:

- الأربعاء 22 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 26 درجة.

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 24 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة.

- الخميس 23 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 27 درجة.

- الجمعة 24 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 27 درجة.

- السبت 25 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 27 درجة.

- الأحد 26 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 27 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 27 درجة.