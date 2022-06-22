شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 22/6/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 32: 3
موعد صلاة المغرب 7:00 م
موعد صلاة العشاء 8:33
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:01
موعد صلاة العصر 3:40
موعد صلاة المغرب 7:07 م
موعد صلاة العشاء 8:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:01
موعد صلاة الظهر 11:52 م
موعد صلاة العصر 3:29 م
موعد صلاة المغرب 6:57 م
موعد صلاة العشاء 8:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:05
وقت صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:43 م
وقت صلاة العشاء 8:12 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 13: 3
موعد صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 8:08