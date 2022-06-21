شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يرسل برقية شكر للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية، أعرب خلالها عن عميق شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال فى بلده الثانى مصر؛ وفق بيان للسفارة السعودية.

كما أشاد بعمق وأخوية العلاقة بين البلدين وهو ما أكدته المباحثات التى جرت اليوم.

وفيما يلي نص البرقية..

"صاحب الفخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي حفظه الله

رئيس جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري.