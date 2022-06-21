شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: المتهم بالاعتداء على طفلة ليس إماما ولا خطيبا ولا علاقة له بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الأوقاف بيانا منذ قليل حول تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن قيام المدعو "م.ا"، المقيم بكوم الدربي مركز المنصورة، بالاعتداء جنسيا على طفلة، حيث أكدت الوزارة أن مديرية أوقاف الدقهلية، أفادت بأنه ليس إمامًا ولا خطيب مكافأة ولا خطيبًا متطوعًا ، ولا يعمل محفظًا بأحد المساجد، أى أنه لا يتبع الوزارة فى أى شيء.

وأكدت الوزارة، أن الواقعة تمت فى بيته ولا ينتمى إلى مديرية أوقاف الدقهلية بأى صلة.