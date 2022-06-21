شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية ومحافظ الإسماعيلية يشهدان رسامة قس لكنيسة الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى احتفال رسامة الأخ المصرح أيوب إبراهيم أيوب، قسًّا كارزًا للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، اليوم، الثلاثاء.

حضر الاحتقال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد نصرة، مدير المنطقةالشمالية الشرقيه للمخابرات العامة بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفةالإنجيلية بمصر، والقس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف، ومن أعضاء مجلس النواب، المهندس أحمد عثمان، وآمال رزق الله.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في بداية كلمته: "سعيد وأشعر بفرح كبير في زيارة كنيسة الإسماعيلية، وأتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب الكنيسة، وجميعشعب الإسماعيلية، بمناسبة رسامة القس أيوب إبراهيم أيوب قسًّا كارزًا للكنيسة، كما أرحب بسيادة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الذي يشاركنا جميعأفراحنا بكل مشاعر المحبة، فهو شخصية وطنية فريدة، يخدم الوطن بكل تفانٍ وإخلاص".

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "نشكر الله من أجل بلادنا، كما نشكر جميع حضور اليوم من شركاء الوطن من جميع القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظةوالذي يعكس اللحمة الوطنية الفريدة للشعبِ المصري العظيم".

ومن جانبه، أكد اللواء شريف فهمي بشارة، خلال كلمته على سعادته بالمشاركة اليوم باحتفال الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، مرحبًا بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصرالدكتور القس أندريه زكي لمحافظة الإسماعيلية، كما ثمن محافظ الإسماعيلية على مشاركة جميع أطياف المجتمع الإسماعيلي من قيادات أمنية وتنفيذية ودينية، الذيتجمعهم محبة وطنية حقيقية تعكس جوهر الشعب المصري العظيم".

وشارك في برنامج الاحتفال القس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلي، والقس شكري شاكر، رئيس المجلس الطبي بسنودس النيل الإنجيلي،والقس مكرم روفائيل، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس أيمن سامي، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم،والدكتور القس أمجد أيوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، بجانب حضور عدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية لمحافظة الإسماعيلية.