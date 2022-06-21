شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السعودي: الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية فى تحسين بيئة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بنقلة نوعية في تحسين بيئة الاستثمار؛ ما ساهم في إقبال المستثمرين على مصر.



وأضاف الوزير السعودي -في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن هناك توجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم الاستثمارات السعودية في مصر، وكذلك دعم الصادرات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والسعودي.



ونوه بأن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموًا غير مسبوق، معربا عن تمنياته بأن تكون السنة الحالية أفضل من الماضية على الرغم من التغيرات العالمية وتغير الخارطة الاقتصادية ولكن الأمور تبشر بالخير.



ووقعت مصر والسعودية، في وقت سابق اليوم، 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار تشمل الاستثمار بمجالات عدة منها البينة التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومجال الدواء والتجارة الإلكترونية.