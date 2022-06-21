شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط درجات الحرارة خلال صيف 2022 بكافة الأنحاء.. مع أول أيامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فصل الصيف فلكيا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022.

وينشر ”الخليج 365” متوسط درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما يلى :

- القاهرة الكبرى:

العظمى 35-37

الصغرى 22-24

- الوجه البحرى:

العظمى 35-37

الصغرى 22-24

- السواحل الشمالية:

العظمى 30-32

الصغرى 21-23

- جنوب سيناء :

العظمى 37-38

الصغرى 26-27

- شمال الصعيد :

العظمى 37-39

الصغرى 22-23

- جنوب الصعيد :

العظمى 42-44

الصغرى 26-27

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء ثانى أيام فصل الصيف، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة