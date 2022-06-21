شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يعتمد القبول بمدارس الثانوى العام بحد أدنى 200 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر حيث أكد وكيل التعليم أنه وجه المدارس بتشكيل لجان التنسيق بها وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوى بنوعيها.

كما أكد أن تسجل الطلبات التي ترد إليهم برقم مسلسل في سجل خاص وكل مدرسة تعطي مقدمة إيصال إستلام بالملف المقدم بعد إستيفائه، ويجري تسجيله من خلال مسئول الإحصاء بقاعة الوزارة وطباعتها بكشوف التنسيق .

وجاء تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام 200 درجة، بجميع الإدارات التعليمية عدا مرسى علم وحلايب وشلاتين والمدارس الرسمية لغات والخاصة عربى ولغات.

وجاءت تنسيق الثانوية الفنية للبترول برأس غارب 255 درجة لقبول 90 طالبا، وتخصيص تبريد وإلكترونيات 200 درجة، بغارب.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تنسيق تخصيص فنى تركيبات الطاقة بالمدرسة الصناعية للبنات بالغردقة 190 درجة، لقبول 45 طالبة، كذلك قبول فني تركيبات طاقة بالمدرسة الصناعية بنين بالغردقة 190 درجة لقبول 90 طالبا.

كذلك مدرسة تخصيص اللوجستيات البحرية بمدرسة سفاجا العسكرية بنين للقبول بـ180 درجة لقبول 45 طالبا، والصناعي بجميع الإدارات من 150 درجة نظام 3 سنوات.

كذلك فني تجارى نظام الـ 5 سنوات بالغردقة 200 درجة وجميع الإدارات الأخرى التجارى نظام 3 سنوات والفندقى 3 و5 سنوات من 150 درجة، وقبول الطلاب بمدرسة الحمروين الزراعية بالقصير من 150 درجة.