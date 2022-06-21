شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمناء والآباء يعلن توفير حرم للجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الرؤوف علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، أن وزارة التربية والتعليم استجابت لكل الشكاوى التى وردت إلى المجلس عبر أرقام الواتس آب المخصصة لتلقى الشكاوى وذلك لتلافى أى سلبيات، بهدف توفير الهدوء المناسب لطلابنا خلال امتحانات الثانوية العامة، فى ظل التعاون الوثيق بين الوزارة والمجلس.

وأضاف علام أن غرفة عمليات مجلس الأمناء تلقت عددا من الشكاوى خلال اليومين الأول والثانى للامتحانات، وتم إبلاغ وزارة التربية والتعليم، التى تحركت فورا لتلافيها، خاصة فى توفير التهوية والمراوح والإضاءة المناسبة داخل بعض اللجان فى عدد من المحافظات.

وقال إن مجلس الأمناء لاحظ تكدس بعض أولياء الأمور أمام بعض اللجان الامتحانية فى عدد من المحافظات ومنها البحيرة، وهو ما يعيق حركة دخول وخروج الطلاب، وتم إبلاغ وزارة التربية والتعليم لحل المشكلة والتنبيه على مسئولى الأمن الإدارى أمام كل اللجان بضرورة توفير حرم للجنة الامتحانية، وإبلاغ أولياء الأمور بالتواجد بعيدا عنه.

وأوضح علام أن امتحانات اليوم الثانى فى الاقتصاد والإحصاء سارت بشكل جيد، لتنتهى اختبارات المواد خارج المجموع، ويستعد أبناؤنا الطلاب لامتحانات المواد الأساسية الأحد المقبل.

ولفت رئيس مجلس الأمناء إلى أن غرفة عمليات المجلس فى تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم، لحل أى مشاكل بشكل فورى سواء للطلاب أو أولياء الأمور أو المعلمين.