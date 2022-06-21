شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع ينتج أدوات صحية مقلدة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام من ضبط مصنع يُدار بدون ترخيص مخالف للاشتراطات البيئية والصحية، وذلك بجراج أحد العقارات بحدائق الأهرام يقوم بإنتاج وتعبئة الأدوات الصحية (حنفيات ومحابس مياه وغيرها) رديئة الخامات والمقلدة ويدون عليها أسماء براندات معروفة لبيعها بأسعار مرتفعة.

وقد قامت أجهزة محافظة الجيزة بالتحفظ على المضبوطات والمعدات المستخدمة فى التغليف والتصنيع والتعبئة وتحرير محضر بالواقعة، وذلك بمتابعة من المهندس حسن موافى رئيس حى الهرم وبتواجد أحمد إمام نائب رئيس الحى لقطاع هضبة الأهرام والأجهزة المعنية وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، وجار الإخلاء النهائى للمنشأة المخالفة حتى يتم فتح الجراج للسكان مرة أخرى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات التموينية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة لتمشيط الأسواق وضبط المحال والمنشآت التجارية المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين، وضمان ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية للمواطنين ومحاربة الغش والتدليس.