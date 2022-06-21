شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة عاجلة للحجاج لحمايتهم من الأمراض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للحجاج، تضمنت ضرورة الحفاظ على الصحة العامة والنظافة الشخصية، والالتزام بتعليمات السلطات السعودية ، وضرورة التوجه إلى العيادات الطبية المتواجدة فى أماكن المشاعر باللأراضى المقدسة، حال الشعور بالتعب أو الإجهاد.

يذكر أن الاشتراطات الصحية المطلوبة من كل حاج تتضمن شهادة Code QR تفيد الحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا والجرعة التنشيطية، من مراكز التطعيم المنتشرة في جميع المحافظات، كما أن المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان تقوم بعمل تحليل الـ PCR الذي يفيد بسلبية اختبار كورونا للحاج قبل موعد السفر بـ 72 ساعة.

كما تتضمن الاشتراطات الصحية المطلوبة من كل حاج، استخراج شهادة طبية تفيد الخلو من الأمراض، من مستشفيات وزارة الصحة، وشهادة التطعيمات ضد الالتهاب السحائي وشلل الأطفال، كما أن أماكن الحصول على خدمة التطعيمات الخاصة بالحجاج متواجدة بمكاتب صحة المسافرين المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

يشار إلى أن البعثة الطبية ستقدم خدماتها العلاجية للمصريين، وكل من يطلب الخدمة من غير المصريين، بالإضافة إلى تقديم محاضرات توعوية يومية فى مقرات إقامة الحجاج مع توزيع المطويات التثقيفية على الحجاج.