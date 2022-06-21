شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعمال السعودى المصرى": القاهرة والرياض هما جناحا الأمة العربية وسدها المنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بندر العامرى رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى إلى مصر تعكس قوة ومتانة العلاقة بين البلدين، مؤكدا أن مصر والسعودية هما جناحا الأمة العربية وسدها المنيع.

وأضاف العامرى - فى تصريح خاص لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء، أن السعودية تشهد حراكا اقتصاديا كبيرا، داعيا المستثمرين المصريين إلى الاستثمار، مؤكدا أن هناك تسهيلات للمستثمرين المصريين بحكم العلاقة بين البلدين.

ودعا العامري، المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار فى مصر لوجود فرص كبيرة ومتميزة.. وقال إن الاستثمارات السعودية في مصر للقطاع الخاص تتجاوز الـ35 مليار دولار حتى الآن، مضيفا أن الاستثمارات المستقبلية ستتجاوز الـ10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة.