شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين يستعرض جهود النقابة العامة فى 14 ملفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، جهود النقابة فى عدد من القضايات المهنية والنقابية، من بينها: التعيين وسلامة الغذاء و الكادر و التشريعات القانونية المتعلقة بالمهنة، حيث أوضح فى بيان للنقابة، أنه:

1- فى ملف التعيينات:

تم مخاطبة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الزراعة والمالية والقوى العاملة و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و وزارة الصحة و وزارة الشباب و الرياضة وزارة السياحة ورئيس مجلس النواب و الشيوخ و رئيس لجنة الزراعة و الري و رئيس لجنة القوي العاملة و لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب و عدد من المحافظين و كذلك تم التواصل مع أكثر من 64 نائب برلماني خلال سلسلة أجتماعات عديدة لمتابعة الملف.

وأشار إلى أن أخر خطاب ورد إلى النقابة من رئيس مجلس الوزراء بمخاطبة وزارتي المالية و الزراعة ورئيس جهاز هيئة التنظيم و الإدارة بتاريخ 5 يونيو 2022، بالدراسة و الإفادة بالرأي و العرض على رئيس مجلس الوزارء بشأن طلب نقيب عام أطباء بيطريين مصر بالموافقة على تعيين أو التعاقد مع أطباء بيطريين بكافة مديريات الطب البيطري بالمحافظات لسد العجز .

2- المجلس الصحي المصري:

تم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء وكذلك رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووزير العدل و مساعد وزير العدل لقطاع التشريع بشأن ضم الطباء البيطريين تحت مظلة و عضوية المجلس الصحي المصري، وقد تمت الموافقة على الإنضمام وصدور القانون النهائي به الأطباء البيطريين .

3- التحاليل الطبية:

تم مخاطبة رئيس مجلس النواب بشأن القانون المقدم بحصر مزاولة مهنة التحاليل الطبية علي الأطباء البشريين، وكذلك وضع الأطباء البيطريين تحت مظلة المسئولية الطبية، وتم الرد من رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بالتوجه و تمت مخاطبة وزير شئون المجالس النيابية لإتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .

4- تراخيص المنشآت البيطرية:

تم عمل اجتماع مع وزير الزراعة و مخاطبة وزير التنمية المحلية بشأن تسهيل إجراءات ترخيص المنشآت البيطرية و إتاحة المعلومات و البيانات الخاصة بالعين المطلوب ترخيصها تنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتم الرد بإتاحة الحصول علي المعلومات و البيانات و صلاحية الموقع الخاص بالعين المطلوب ترخيصها ف خلال 10 ايام بحد أقصي ( من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء و مجالس المدن.

5- بدل المهن الطبية ( الكادر )

تم إرسال مذكرة تفصيلية الي جميع الجهات بالدولة: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان والأحزاب بمجلس النواب وزير الزراعة، ووزير التعليم العالى و وزير الصحة ورئيس جهاز التنظيم و الإدارة ولجنة الزراعة بكل من مجلس النواب و الشيوخ، وجاري المتابعة مع الجهات السابق ذكرها من اجل الوصول للهدف المنشود .

6- سلامة الغذاء:

تم إرسال مذكرات تفصيلية و التوصيات الي جميع الجهات بالدولة:- رئيس مجلس الوزارء و وزير الزراعة ورئيس مجلس النواب و رؤساء لجان الصحة و الزراعة و القوي العاملة بمجلس النواب، وجاري المتابعة مع الجهات السابق ذكرها من اجل الوصول للهدف المنشود .

7- موقف الأطباء البيطريين المؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة على مستوي الجمهورية:

تم إرسال مذكرة تفصيلية الي رئاسة مجلس الوزارء و وزير الزراعة و رئيس جهاز التنظيم و الإدارة ، كما تم عقد لقاءات و إجتماعات معهم أخر لقاء كان مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة هذا الأسبوع .

تم تكليف الشئون القانونية بالنقابة رفع قضايا للعاملين المؤقتين بالصناديق

1- تم كسب عدد 350 قضية للعاملين بالصناديق بمحافظة الشرقية

2- تم كسب عدد 18 قضية للعاملين بالصناديق بمحافظة الغربية

3- تم كسب عدد 6 قضية للعاملين بالصناديق بمحافظة المنوفية

4- تم كسب عدد 7 قضية للعاملين بالصناديق بمحافظة الجيزة

5- تم كسب عدد 2قضية للعاملين بالصناديق بمحافظة الاسماعيلية

وجاري المتابعة مع الجهات المعنية للإنتهاء من تحقيق باقي الهدف المنشود و إستمرار الشئون القانونية بالنقابة بمتابعة القضايا.

8- الإشراف البيطري على المزارع :

بعد عقد إجتماعات عديدة مع وزير الزراعة و رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية و رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية و الداجنة، تم تفعيل القرار الوزاري بنشره بالجريدة الرسمية فى سبتمبر 2020 و تم صياغة النقابة للعقود الصادرة للأشراف على المزارع و تسليم 5700 عقد، علماً بأن عدد المزارع النظامية بمصر 40650 مزرعة و المرخص منها 10820 مزرعة .

9- آلية حيازة واستعمال الأدوية و العقاقير المخدرة فى العيادات و المستشفيات البيطرية:

تم إرسال مذكرة الى الجهات الأتية وزارة الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية و وزير التموين و التجارة الداخلية ومدير الإدارة العامة للمخدرات ومدير الإدارة العامة للشئون الصيدلية و رئيس هيئة الدواء المصرية .

وتم الرد بشأن تطبيق نفس المعايير لإستخدام العقاقير المخدرة فى المجال البشري مع وضع ضوابط و قواعد تنظم صرف هذه المستحضرات من خلال الشركة المصرية لتجارة الإدوية و تم إرسال خطابات لجميع مديريات الطب البيطري بتلك القواعد لتنفيذها و العمل بها .

10- التوصيف الوظيفي للأطباء البيطريين بوزارة الزراعة و وزارة التربية و التعليم:

تم مخاطبة وزارة الزراعة و جهاز التنظيم بعمل توصيف وظيفي للأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة على سبيل المثال (العلاقات الخارجية ) و وزارة التربية و التعليم، وقد تم الإفادة من جهاز التنظيم و الإدارة بأن تلك الجهات هي من تضع التوصيف الوظيفي للعاملين بها و جاري متابعة الأمر لإتمامه.

11- ضم الأطباء البيطريين الى مظلة قانون المسئولية الطبية المزمع إقراره:

تم إرسال الخطابات الى رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووزير التعليم العالي و وزير الصحة و وزير العدل و قطاع التشريع بوزارة العدل.

12- ضم الأطباء البيطريين الى مسودة مشروع القانون الخاص بتغليظ العقوبات فى حالات الإعتداء على المنشآت الطبية المزمع إقراره:

تم إرسال خطابات الى رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الشيوخ ووزير التعليم العالي و وزير الصحة و وزير العدل و قطاع التشريع بوزارة العدل.

13- توفير وحدات سكنية و أراضي للأطباء البيطريين و ضم نشاط العيادات و المستشفيات البيطرية لإنشطة هيئة المجتمعات العمرانية:

تم إرسال خطاب الى وزارة الإسكان بتوفير وحدات سكنية متنوعة و أراضي للأطباء البيطريين وضم نشاط العيادات و المنشآت البيطرية حتي يتسني للأطباء البيطريين ممارسة النشاط وفق صحيح القانون و اللوائح المنظمة له .

14- تعيين الأطباء البيطريين فى الأندية و الفنادق:

تم مخاطبة وزارة الشباب و الرياضة و وزارة السياحة و محافظي الجيزة و الأقصر بشأن تعيين الأطباء البيطريين داخل الفنادق و المنشآت الرياضية و المطاعم التابعة لها للرقابة على صحة و سلامة الغذاء.