شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي البدوي يترشح لانتخابات اتحاد العمال: التنظيم النقابى عليه دور وطنى كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحه على عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دورة 2022-2026، مؤكدا على أن التنظيم النقابي العمالي عليه دور وطني ومسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة دفاعا عن حقوق العمال المشروعة والتواصل مع القواعد العمالية لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، والاستماع إلي رؤيتهم ومطالبهم من كافة القضايا والملفات المطروحة ،خاصة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا.

وقال البدوى، فى تصريحات صحفية اليوم، إن ملفات عديدة على طاولة اهتمامات التنظيم العمالي خلال الفترة المقبلة، منها التشريعات العمالية من أجل توازن حقيقي في علاقات العمل، وبيئة عمل آمنة للعمال، وكذلك الملف العربي والدولي والافريقي، من خلال التواصل من أجل دور عمالي حقيقي لمساندة كافة برامج التنمية للدولة المصرية في الداخل والخارج .

كانت قد أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، أن اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 يتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، وغدا الأربعاء إعلان الكشوف الأولية لأسماء المرشحين، وبعد غد الخميس الطعون علي أسماء المرشحين.

وقالت اللجنة: إن الجمعة الموافق 24 يونيو سيتم البت في الطعون، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022.