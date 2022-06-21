شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بحلوان يقفون بزجاجات مياه باردة لطلاب الثانوية أمام اللجان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصطدم يوميا بحوادث يشيب لها الوجدان ويصعب العقل على استيعابها انحصر أغلبها بين فئات الشباب الصغيرة، وكان آخرها قتل الطالبة الجامعية وانتحار شاب من أعلى كوبرى بالمنصورة، حتى تسرب الخوف والقلق إلى المجتمع بصورة سريعة.



ووسط كل هذه الحوادث المؤلمة، يقف شباب حلوان ليضربوا المثل الأعلى في الأخلاق والقيم التي اعتاد المجتمع عليها، حيث قاموا بالوقوف أمام عدة لجان للثانوية العامة لتقديم المياه المعدنية الباردة بالمجان للطلاب فور خروجهم من اللجان.





وشارك محمد حسين و أحمد حسن، أصحاب هذه الفكرة عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"الخليج 365" بمجموعة صور لتفاعل الطلاب مع مبادرتهم، وقالوا: "جاءت الفكرة من الشعور بطلاب الثانوية العامة ومعرفتنا باحتياجهم لمن يحنوا عليهم بالكلمة الطيبة والاطمئنان الصادق على أحوالهم، وهو ما قمنا به مع تقديم زجاجه صغيرة من المياه الباردة بالمجان لهم".



وأشاروا إلى نموذج الشاب الذى ظهر بالأمس وقتل زميلته في الجامعة ليس هو النموذج الوحيد الموجود في المجتمع، ولكن هناك شباب كثر آخرين يقوموا بفعل الخير وينشروا القيم الأخلاقية في المجتمع.



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