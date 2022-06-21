شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح أعمال تطوير 77 شارعا ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت محافظة الجيزة أعمال التطوير الخاصة بـ77 شارعا بحى بولاق الدكرور ضمن مشروع البنية التحتية التشاركية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المشروع يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المحافظة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ وانطلاقا من تنفيذ رؤية الدولة "مصر 2030" لتحسين وتطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة تستهدف تنفيذ عدداً من المشروعات بالتعاون مع شركاء العمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمساهمة فى تطوير المناطق غير المخططة.

وشدد اللواء أحمد راشد على ضرورة تنسيق الجهود خلال المرحلة المقبلة لدفع سبل التعاون وتشمل مناطق وقطاعات أخرى فى ضوء سعى محافظة الجيزة نحو الانتهاء من تطوير كل المناطق غير المخططة لتغيير وجه الحياة لمواطنيها، مشيداً بالتعاون المثمر مع الوكالة الألمانية بما يحقق النفع للمواطنين.

ومن جانبها أشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ فى كلمتها خلال الافتتاح إلى أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع تطوير 77 شارعا بحى بولاق الدكرور بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأهالى تلك المناطق مع مراعاة معايير السلامة والأمان للمواطنين وإنشاء أرصفة للمشاة وتنظيم حركة المركبات وتحديث تقنيات إدارة صرف مياه الأمطار.

وأكدت هند عبد الحليم أنه ووفقا لتكليفات المحافظ سوف يتم العمل على إدراج عدداً من المناطق غير المخططة فى خطط العمل المقبلة مع استمرار متابعه المشروعات الجارية الخاصه بتطوير المناطق الغير مخططة لسرعة الانتهاء منها.

حضرت فعاليات الافتتاح المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير المناطق الحضرية وممثلى الاتحاد الأوروبى والوكالة الألمانية وسفارة دولة ألمانيا فى مصر وأعضاء مجلس النواب عن دائرة بولاق محمد الحسينى وحسام المندوه ومحمود توشكى والمهندس عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور والمهندس علاء عبد الفتاح مستشار المشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى.