شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع الباعة الجائلين والإشغالات والمخلفات بمحيط سوق الكونيسة والان مع تفاصيل الخبر
وفى ذلك الإطار شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الطالبية حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين ومفترشى الطريق العام بمحيط سوق الكونيسة الحضارى لمنع التعديات ومخالفات الباعة أسفرت عن رفع كافة الباعة وأوجه الإشغال وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات مع التأكيد على المتابعة الدورية لمحيط السوق للتأكد من عدم عودة التعديات والإشغالات مجدداً.
كما قامت محافظة الجيزة برفع نواتج الإشغال من اقفاص ومخلفات وإزالة لمواقف السرفيس العشوائية ومركبات التوك توك وسيارات النقل مع تكليف دوريات النظافه والإشغالات للتواجد علي مدار اليوم ومنع تكرار المخالفه والتعديات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك استجابه لشكاوي المواطنين واستكمالا لأعمال التطوير والرصف التي يشهدها شارع عثمان محرم.