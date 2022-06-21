شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع الباعة الجائلين والإشغالات والمخلفات بمحيط سوق الكونيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الإنضباط بمحيط سوق الكونيسة ورفع كافة أوجه الإشغال وتعديات الباعة الجائلين ومفترشي الطريق العام والتأكد من إلتزام الباعة بممارسة نشاطهم التجارى داخل السوق بالباكيات المخصصة لهم، حيث يقام السوق الحضارى على مساحة 1400 م2 وبطاقة إستيعابية 61 باكية و20 فرش والتى تكفى لتسكين جميع الباعة في ضوء حرص المحافظة علي توفير اماكن حضارية للتسهيل علي المواطنين والباعة الجائلين لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق العام ونظراً لما تعكسه من مظهراً غير حضاري.

وفى ذلك الإطار شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الطالبية حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين ومفترشى الطريق العام بمحيط سوق الكونيسة الحضارى لمنع التعديات ومخالفات الباعة أسفرت عن رفع كافة الباعة وأوجه الإشغال وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات مع التأكيد على المتابعة الدورية لمحيط السوق للتأكد من عدم عودة التعديات والإشغالات مجدداً.

كما قامت محافظة الجيزة برفع نواتج الإشغال من اقفاص ومخلفات وإزالة لمواقف السرفيس العشوائية ومركبات التوك توك وسيارات النقل مع تكليف دوريات النظافه والإشغالات للتواجد علي مدار اليوم ومنع تكرار المخالفه والتعديات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك استجابه لشكاوي المواطنين واستكمالا لأعمال التطوير والرصف التي يشهدها شارع عثمان محرم.