شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع تطوير ميناء الإسكندرية لاستقبال السفن العملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروعات تطوير بميناء الاسكندرية، وذلك ضمن خطة الدولة لتحويل الموانىء مركزا للتجارة واللوجيستيات، وفى النقاط التالية نستعرض المشروعات الجارى تنفيذها..





يتم تطوير أعمال البنية الفوقية بمشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض . يتم رصف الساحات والطرق والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع بالمحطة. تنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف. جارى تنفيذ المنشآت الخدمية والبوابات و الورش الفنية. تنفيذ أعمال التكريك للممرات الملاحية وأرصفة المحطة. جارى تركيب وتجميع أوناش ساحة ERTG والتي وردت إلى المحطة مطلع الشهر الحالي. من المنتظر استقبال الدفعة الثانية من الأوناش العملاقة وعددها 6 أوناش بإجمالي (12) ونش بنهاية يونيو. التعاقد على أقطاب التوصيل الكهربية ومن المنتظر وصولها للمحطة قبل نهاية شهر يوليو القادم. جارى تنفيذ مشروع كباري هويس المالح و يشمل 3 كوبري منها 2 كوبري سيارات علوي طرق ليسمح بمرور السيارات في الاتجاهين و1 كوبري سكة حديد متحرك ليسمح بمرور القطارات في الاتجاهين. يتم تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب. جارى إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية و يهدف إلى زيادة لمساحة الأرضية لميناء الأسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدانا.