شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ولبنان يوقعان اتفاق نقل الغاز.. ووزير الطاقة اللبناني: خطوة تمت بدعم مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع لبنان، اليوم الثلاثاء، مع كل من مصر وسوريا، عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر الجمهورية العربية السورية وصولاً إلى معمل دير عمار، وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الطاقة والمياه اللبنانية فى بيروت.

وبموجب الاتفاقية يتم نقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويا من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وسيتم ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميغاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا.

وكانت مفاوضات نقل الغاز المصرى إلى لبنان قد انطلقت فى سبتمبر الماضى ، وقام وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض بعدة زيارات إلى القاهرة، أجرى خلالها مباحثات مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، حول تذليل عقبات نقل الغاز المصرى إلى لبنان .

وسيكون تصدير الغاز عبر خط أنابيب موجودًا بالفعل لتصدير الغاز الطبيعي للبنان وهو خط الغاز العربي وكان يتم استخدامه في الماضي لتوريد الغاز المصري إليها ولكن توقفت هذه العمليات منذ عدة سنوات.