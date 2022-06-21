شكرا لقرائتكم خبر عن ربة منزل تضرب زوجها حتى الموت فى المرج.. والنيابة تقرر حبسها 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على ربة منزل تعدت على زوجها بالضرب حتى فارق الحياة، بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة “ع .ح”، 38 سنة، إثر إصابته بلكمات فى الرأس والوجه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه بسبب خلافات زوجية بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.