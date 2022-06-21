شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين الفنية العسكرية وجهاز حماية المستهلك لتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القوات المسلحة على المساهمة فى الخدمة المجتمعية وتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين فى شتى المجالات، وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك، بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية لخدمة المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين، وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالتوعية والتثقيف والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل المشتركة .

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً اعتزاز الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك للحفاظ على حقوق المواطنين، بما يمكن الدولة المصرية من تنمية الإقتصاد القومى على مختلف الأصعدة .

وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن شكره وتقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية لدعم أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ، مشيراً إلى الدور الحيوى للكلية الفنية العسكرية فى دعم وتشجيع البحث العلمى والتكنولوجى بما يعود بالنفع على الدولة المصرية .