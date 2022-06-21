شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء ثانى أيام فصل الصيف، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا على كل الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء.. القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.